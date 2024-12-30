Artvin'de 'Ailede Çözüm Becerileri' Konferansı Düzenlendi

Artvin'de düzenlenen 'Ailede Çözüm Becerileri' konferansı, aile içindeki iletişimin ve çözüm yollarının önemini gözler önüne serdi. İl Müftülüğünce Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut konuşmacı olarak katıldı.

Aile Felsefesi ve İhtiyaçlar

Konferansta yaptığı konuşmada Akbulut, aile kavramının insan ilişkilerindeki rolüne dikkat çekerek, "Aile, kadının ve erkeğin birbirine muhtaçlığını ifade eder. Bu muhtaçlık, acziyetten değil ihtiyaçtandır," ifadelerini kullandı. Altını çizen Akbulut, eşlerin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu belirtti. "Karı kocaya eş deriz. Kadın ve erkek birbirini tamamlayan bir elmanın yarısıdır," dedi.

Huzurun Önemi

Akbulut, ailede huzurun sağlanmasının ve iletişimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Duymayı istemediğin şeyi söyleme, söyletme. Merhamet insan olabilmektir. Yumuşak üsluplu olmalıyız," diye konuştu. Huzurlu bir aile ortamı için sevgi, merhamet, iletişim, adalet ve sabrın gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca, evlilik, ben yolculuğunun dönüşüm süreci olduğunu kaydetti.

Etkinliğe Katılım Yoğundu

Programa İl Müftüsü Mesut Harmancı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş ile yerel vatandaşlar katıldı. Etkinlik, aile hayatında karşılaşılan sorunlarla ilgili tartışmalara zemin hazırladı.

Artvin'de düzenlenen konferansta "Ailede Çözüm Becerileri" konusu ele alındı. Artvin İl Müftülüğünce Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut (sağ 7) da katıldı.

Artvin'de düzenlenen konferansta "Ailede Çözüm Becerileri" konusu ele alındı. Artvin İl Müftülüğünce Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut (sağ 7) da katıldı.