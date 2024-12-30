DOLAR
35,33 -0,46%
EURO
36,71 0,08%
ALTIN
2.953,64 0,09%
BITCOIN
3.251.331,61 1,9%

Artvin'de 'Ailede Çözüm Becerileri' Konferansı Düzenlendi

Artvin'deki konferansta ailede çözüm becerileri ve iletişimin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:56
Artvin'de 'Ailede Çözüm Becerileri' Konferansı Düzenlendi

Artvin'de 'Ailede Çözüm Becerileri' Konferansı Düzenlendi

Artvin'de düzenlenen 'Ailede Çözüm Becerileri' konferansı, aile içindeki iletişimin ve çözüm yollarının önemini gözler önüne serdi. İl Müftülüğünce Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut konuşmacı olarak katıldı.

Aile Felsefesi ve İhtiyaçlar

Konferansta yaptığı konuşmada Akbulut, aile kavramının insan ilişkilerindeki rolüne dikkat çekerek, "Aile, kadının ve erkeğin birbirine muhtaçlığını ifade eder. Bu muhtaçlık, acziyetten değil ihtiyaçtandır," ifadelerini kullandı. Altını çizen Akbulut, eşlerin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu belirtti. "Karı kocaya eş deriz. Kadın ve erkek birbirini tamamlayan bir elmanın yarısıdır," dedi.

Huzurun Önemi

Akbulut, ailede huzurun sağlanmasının ve iletişimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Duymayı istemediğin şeyi söyleme, söyletme. Merhamet insan olabilmektir. Yumuşak üsluplu olmalıyız," diye konuştu. Huzurlu bir aile ortamı için sevgi, merhamet, iletişim, adalet ve sabrın gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca, evlilik, ben yolculuğunun dönüşüm süreci olduğunu kaydetti.

Etkinliğe Katılım Yoğundu

Programa İl Müftüsü Mesut Harmancı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş ile yerel vatandaşlar katıldı. Etkinlik, aile hayatında karşılaşılan sorunlarla ilgili tartışmalara zemin hazırladı.

Artvin'de düzenlenen konferansta "Ailede Çözüm Becerileri" konusu ele alındı. Artvin İl...

Artvin'de düzenlenen konferansta "Ailede Çözüm Becerileri" konusu ele alındı. Artvin İl Müftülüğünce Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut (sağ 7) da katıldı.

Artvin'de düzenlenen konferansta "Ailede Çözüm Becerileri" konusu ele alındı. Artvin İl...

Artvin'de düzenlenen konferansta "Ailede Çözüm Becerileri" konusu ele alındı. Artvin İl Müftülüğünce Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut (sağ 7) da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gökçeada-Kabatepe Feribot Hattında Sefer Saatleri Değişiyor
2
Yunanistan'da Çocukların Sosyal Medya Kullanımını Düzenleyen Program Açıklandı
3
İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerine Gelişim Raporu Verilecek
4
Eskişehir'de Yılbaşı Öncesi Eğlence Mekanlarında Sıkı Denetim
5
Türkiye, Etiyopya'daki Trafik Kazası İçin Başsağlığı Diledi
6
Özbek Doktorlar, 1300'den Fazla Afgan'ı Ücretsiz Muayene Etti
7
Kocaeli'de Dolandırıcılık Skandalı: 3 Tutuklama

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi