Artvin'de Başlayan Yangın, 2 Ahırı Tehdit Etti: Kontrol Altına Alındı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Yamaçüstü köyü'nde bir evde çıkan yangın, hızla büyüyerek civardaki 2 ahırı tehdit etti. Yangın, Hayrettin İkinci'ye ait 2 katlı betonarme evde, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Kısa sürede yayılan alevler, evin yanı başındaki 2 ahır ve samanlığa sıçradı. Olay yerindeki yangın, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda İkinci'ye ait 2 katlı ev ile birlikte, Naci Yıldırım'a ait ahşap ahır ve samanlık da kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.