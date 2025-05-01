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Artvin'de Başlayan Yangın, 2 Ahırı Tehdit Etti: Kontrol Altına Alındı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde çıkan yangın, 2 ahır ve samanlığa sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 18:22
Artvin'de Başlayan Yangın, 2 Ahırı Tehdit Etti: Kontrol Altına Alındı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Yamaçüstü köyü'nde bir evde çıkan yangın, hızla büyüyerek civardaki 2 ahırı tehdit etti. Yangın, Hayrettin İkinci'ye ait 2 katlı betonarme evde, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Kısa sürede yayılan alevler, evin yanı başındaki 2 ahır ve samanlığa sıçradı. Olay yerindeki yangın, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda İkinci'ye ait 2 katlı ev ile birlikte, Naci Yıldırım'a ait ahşap ahır ve samanlık da kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

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