Artvin’de bir araç kayalara çarptı: Gazeteci Tolga Gül yaşamını yitirdi

Artvin’in Oruçlu Köyü’nde yaşanan kazada, aracın sürücüsü gazeteci Fatih Tüysüz (37), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Şoför koltuğunun yanında oturan gazeteci Tolga Gül (48) ve sürücü Fatih Tüysüz, meydana gelen kazada yaralandı.



Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıları Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen gazeteci Tolga Gül hayatını kaybetti. Diğer yaralı Fatih Tüysüz’ün ise durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.