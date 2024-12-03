Aşırılıkçı Emir 9 Örgütü, Gazze'ye Yardımları Engelleyerek Kıtlığı Derinleştiriyor

İsrail'deki Aşırılıkçı Emir 9 Örgütü Gazze'ye Yardımları Engelliyor

İsrail'de aşırı sağ hareketlerin etkisiyle ortaya çıkan Emir 9 örgütü, Gazze'ye giden insani yardımları engelleyerek bölgede kıtlığı derinleştiriyor. Bu örgüt, Tel Aviv yönetimine soykırım destekleyici bir tavır sergileyerek, Filistinlilerin yaşadığı acıyı artırıyor.

Emir 9’un Kuruluşu ve Hedefleri

7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı olaylarının ardından kurulan Emir 9, başta Gazze'ye yönelik saldırılar olmak üzere, abluka ve aç bırakma uygulamalarını destekleyen aşırılıkçı bir yapı haline geldi. Organizatör çift Reut ve Yousuf Ben Haim, Gazze'ye insani yardımların girişini bir süreliğine durdurmayı başardıklarını açıkladı. Emir 9, “Kaçırılan son kişi dönene kadar yardım yok” mottosuyla hareket ediyor.

Emir 9'un Etkileri ve Faaliyetleri

İsrail'in güneyindeki Nevivot yerleşiminde kurulan Emir 9, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda insani yardımların engellenmesi için gösteriler düzenliyor. Haaretz gazetesine göre, bu örgütün eylemleri sonucunda Gazze'ye giden yolda engeller oluşturulmakta. Ayrıca, 9 Eylül'de Ürdün'den Batı Şeria'ya geçerken insani yardım tırlarına yapılan müdahalelerle de dikkat çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yaptırımları

ABD, Emir 9'un temel insan haklarına aykırı faaliyetleri nedeniyle bu aşırılıkçı örgüte yaptırımlar uygulamaktadır. Ülke genelinde meydana gelen olaylarda, Emir 9'un Gazze'deki Filistinli sivillere yardım getiren konvoyları hedef aldığına dair iddialar artış gösteriyor. Mitzpe Ramon bölgesine giden yardım tırlarını engelleyen örgütün, 20 üyesi 9 Mayıs'ta gözaltına alındı.

İsrail Hükümetinin Çelişkileri

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti ise, Gaza'ya insani yardımların ulaştırılması ve ateşkes talepleri karşısında Emir 9 gibi ekstremist grupların etkisini kullanıyor. 7 Ekim’den bu yana, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı yaklaşık 44.466'ya ulaştı. Bu rakamlar arasında 17.492 çocuk ve 11.979 kadın bulunuyor. Sivil altyapının tahrip edilmesi ve halkın yardım çağrısı, bölgedeki durumu daha da kötüleştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.