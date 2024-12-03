DOLAR
34,75 -0,06%
EURO
36,57 -0,26%
ALTIN
2.948,4 0,01%
BITCOIN
3.295.370,73 0,8%

Aşırılıkçı Emir 9 Örgütü, Gazze'ye Yardımları Engelleyerek Kıtlığı Derinleştiriyor

İsrail'deki Emir 9 örgütü, Gazze'ye insani yardımları engelleyerek bölgedeki kıtlığı artırıyor. Aşırılık yanlıları, Tel Aviv yönetimine destekliyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:18
Aşırılıkçı Emir 9 Örgütü, Gazze'ye Yardımları Engelleyerek Kıtlığı Derinleştiriyor

İsrail'deki Aşırılıkçı Emir 9 Örgütü Gazze'ye Yardımları Engelliyor

İsrail'de aşırı sağ hareketlerin etkisiyle ortaya çıkan Emir 9 örgütü, Gazze'ye giden insani yardımları engelleyerek bölgede kıtlığı derinleştiriyor. Bu örgüt, Tel Aviv yönetimine soykırım destekleyici bir tavır sergileyerek, Filistinlilerin yaşadığı acıyı artırıyor.

Emir 9’un Kuruluşu ve Hedefleri

7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı olaylarının ardından kurulan Emir 9, başta Gazze'ye yönelik saldırılar olmak üzere, abluka ve aç bırakma uygulamalarını destekleyen aşırılıkçı bir yapı haline geldi. Organizatör çift Reut ve Yousuf Ben Haim, Gazze'ye insani yardımların girişini bir süreliğine durdurmayı başardıklarını açıkladı. Emir 9, “Kaçırılan son kişi dönene kadar yardım yok” mottosuyla hareket ediyor.

Emir 9'un Etkileri ve Faaliyetleri

İsrail'in güneyindeki Nevivot yerleşiminde kurulan Emir 9, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda insani yardımların engellenmesi için gösteriler düzenliyor. Haaretz gazetesine göre, bu örgütün eylemleri sonucunda Gazze'ye giden yolda engeller oluşturulmakta. Ayrıca, 9 Eylül'de Ürdün'den Batı Şeria'ya geçerken insani yardım tırlarına yapılan müdahalelerle de dikkat çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yaptırımları

ABD, Emir 9'un temel insan haklarına aykırı faaliyetleri nedeniyle bu aşırılıkçı örgüte yaptırımlar uygulamaktadır. Ülke genelinde meydana gelen olaylarda, Emir 9'un Gazze'deki Filistinli sivillere yardım getiren konvoyları hedef aldığına dair iddialar artış gösteriyor. Mitzpe Ramon bölgesine giden yardım tırlarını engelleyen örgütün, 20 üyesi 9 Mayıs'ta gözaltına alındı.

İsrail Hükümetinin Çelişkileri

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti ise, Gaza'ya insani yardımların ulaştırılması ve ateşkes talepleri karşısında Emir 9 gibi ekstremist grupların etkisini kullanıyor. 7 Ekim’den bu yana, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı yaklaşık 44.466'ya ulaştı. Bu rakamlar arasında 17.492 çocuk ve 11.979 kadın bulunuyor. Sivil altyapının tahrip edilmesi ve halkın yardım çağrısı, bölgedeki durumu daha da kötüleştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Engelliler Günü'nde Önemli Açıklama: 'Bakım Maaşları Bireylere Verilmeli'
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç Uyarısı: 'Günden Güne Kirlilik Artıyor'
3
İran ve Suudi Arabistan Uçak Seferleri 9 Yıl Sonra Yeniden Başladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Su ve Orman Konularında İhmalkar Davranıyor
5
DEM Parti'den Onurlu Barış Vurgusu: Oruç, Kürt Sorununu Çözmeye Hazırız
6
Ticaret Bakanı Bolat: Kasım Enflasyon Verileri Düşüş Trendinde
7
Libya ve Rusya Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı