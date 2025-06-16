Astana'da 2. Çin-Orta Asya Zirvesi: 'Ebedi İyi Komşuluk' Anlaşması İmzalanacak

İki Yılda Bir Gerçekleşen Zirve

Kazakistan’ın başkenti Astana’da yarın yapılacak olan 2. Çin-Orta Asya Zirvesi’nde, “ebedi iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği” anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Sıkı Güvenlik Önlemleri

17 Haziran’da gerçekleştirilecek zirve öncesi, güvenlik tedbirleri artırılarak havalimanında bazı seferlerin saatlerinde değişiklikler yapılacağı bildirildi.

İlk Lider Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Zirve kapsamında Astana’ya ulaşan ilk lider, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping oldu. Şi’yi havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı.

Önemli Başlıklar Gündemde

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, haftalık basın toplantısında yarın düzenlenecek zirvenin gündemini paylaştı. Zirveye, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birlikte Şi Cinping katılacak.

Bölgesel İşbirliği ve Güvenlik

Zirvede, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve siyasi diyaloğun genişletilmesi gibi konuların yanı sıra ticaret, ekonomik bağlar, ulaşım bağlantıları, enerji ve sürdürülebilir kalkınma gibi geniş yelpazede konular ele alınacak.

Kültürel Bağların Güçlendirilmesi

Liderler ayrıca, bölgesel güvenliğin sağlanması başta olmak üzere sınır ötesi zorluklarla mücadelede birlikte hareket etmenin önemini tartışacak. Bu kapsamda kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi konuları da değerlendirilecek.

'Ebedi İyi Komşuluk' Anlaşması

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek Çin-Orta Asya Zirvesi çerçevesinde Astana Bildirisi ile birlikte bölgenin sürdürülebilir kalkınması için karşılıklı saygı, güven ve ortak sorumluluk temelinde çok yönlü işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik “ebedi iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşması”nın imzalanması planlanıyor.

Tarihi 'C+C5' İşbirliği ile Zirveye Hazır

Çin ile 5 Orta Asya cumhuriyetini bir araya getiren “C+C5” işbirliğinin ilk liderler zirvesi, 2023’te Çin’in ev sahipliğinde, tarihi İpek Yolu’nun başlangıç noktası kabul edilen Şaanşi eyaletinin merkezi Şian’da gerçekleştirilmişti.

Kazakistan, 17 Haziran’da 2.Çin-Orta Asya Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında başkent Astana’ya gelen ilk lider Çin Devlet Başkanı Şi Cinping oldu. Şi’yi havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı.

Kazakistan, 17 Haziran’da 2.Çin-Orta Asya Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında başkent Astana’ya gelen ilk lider Çin Devlet Başkanı Şi Cinping oldu. Şi’yi havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı.