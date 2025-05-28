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Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra'ya 997 Yolcu Getirdi

Soçi'den hareket eden 'Astoria Grande', Amasra Limanı'na 997 yolcusuyla demirleyerek önemli bir turizm hareketliliği sağladı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 12:29
Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra'ya 997 Yolcu Getirdi

Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra'ya Demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' kruvaziyeri, Amasra Limanı'na 997 yolcu ve 440 kişilik mürettebatıyla ulaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, Bartın'ın doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle ünlü Amasra ilçesine 3 Ağustos 2022'den bu yana toplamda 71. seferini gerçekleştirmiştir.

Resmi Karşılama ve Turistik Aktiviteler

Gemi, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal gibi önemli isimler tarafından karşılandı. Turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler sunularak bölgedeki güzellikler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yolcular, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri keşfetmek üzere limandan ayrıldılar. Bunun yanı sıra, bazı turistlerin tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla bilinen Safranbolu ilçesine yöneldikleri bildirildi.

Amasra'ya Gelen Yolcu Sayısı Artıyor

Amasra'ya yılın 12. seferini gerçekleştiren Astoria Grande, akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği belirtildi. Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı projesi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018 yılında ihale edilip inşaatı tamamlanan mendirekle birlikte, kruvaziyer gemisi bugüne kadar Amasra'ya 71 sefer düzenleyerek toplam 58.037 yolcu taşıdı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi.

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