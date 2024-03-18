Ataköy – İkitelli Metro Hattı açıldı! İmamoğlu: “Herkes haddini bilecek!”

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün bir metro açılışı daha gerçekleştirdi. Yaklaşık 13.4 km uzunluğunda olan Ataköy – İkitelli metro hattının açılışına katılan İmamoğlu, 5 sene içerisinde 65 km. uzunluğunda metro hattını ve 62 istasyonu şehre kazandırdıklarını ifade etti. AKP’nin İBB adayı olan Murat Kurum’un “5 yılda 8 km.’lik metro hattı açtılar” sözlerine dikkat çeken İmamoğlu “65 kilometrelik metroyu hattını inşa etmek için ter döken emekçilerden, mühendislerden ve yöneticilerden özür dileyecekler” dedi.

“Başlatılan çalışmaların durdurulması tam bir skandal”

Ataköy – İkitelli metro hattı açılışında söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmaların kendilerinden önceki dönemde başladığını ancak önceki yöneticilerin bu çalışmayı durduklarını ifade etti. 2019 yılında göreve geldiğin, 10 metro hattının çalışmalarının durdurulmuş halde olduğunu vurgulayan İmamoğlu, bu durumu bir skandal olarak yorumladı.





“5 yılda 25 yıla bedel çalışma yaptık”

AKP İBB Başkanı adayı Murat Kurum, daha önce Ekrem İmamoğlu için “8 km.’lik hat yaptı” açıklamasına da cevap verdi. İmamoğlu “Onların 25 yılda yaptıkları 122 km. uzunluğundaki hattın yarısını biz sadece 5 yılda yaptık, bitirdik. 8 km. diye yalan atanlar, haddini bilecek ve özür dileyecek. Benden değil emekçiden özür dileyecekler.” şeklinde konuştu.