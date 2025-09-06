Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi Ankara'da açıldı

Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi Ankara'da ziyarete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihi ve doğal doku korunarak hayata geçirildi

Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde yapımı tamamlanan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi ziyaretçilere kapılarını açtı. Proje, alanın tarihi ve doğal dokusu korunarak gerçekleştirildi.

Ziyaretler ücretsiz olup, açılışın ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hayvanat bahçesinde en çok ilgi çeken türler arasında deve kuşu, su kuşları, zebra, lama, kuğu, alageyik, at, deve, cüce keçi, sülün, alpaka, flamingo, kızıl geyik, valabi, maymun ve Ankara keçileri yer aldı.

Ziyaretçilerden İlke Dizdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesini beğendiğini belirterek, 'Geyikleri, keçileri gördüm. Hepsi de kendi doğal alanında gibi olmuş. Onları izlemek, seyretmek büyük bir keyif oldu. Çok eğlenceli ve kalabalık ilk gün olmasına rağmen. Başkanımıza teşekkür ederiz.' dedi.

Hayvanat bahçesindeki hayvanların bazılarını ilk defa gördüğünü söyleyen 8 yaşındaki Duha Pırıl Lal da 'Çok güzellerdi. Çok heyecanlandım. Deve kuşu, Alageyik ve kaz gördüm.' ifadelerini kullandı.

Doğa dostu bir yaşam alanı olarak tasarlanan parkta 400.000 metrekare çim alan, 250.000 çalı ve 17.000 ağaç bulunuyor.