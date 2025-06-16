Atık Malzemelerle Duruçay Köyü'nde Yenilikçi Geri Dönüşüm Projesi

Öğrencilerden Yenilikçi Geri Dönüşüm Çalışması

Kastamonu'nun Duruçay köyündeki ortaokulda öğrenciler, köyde topladıkları atık malzemeleri kullanarak çeşitli geri dönüşüm ürünleri üretiyor. Duruçay Ortaokulu’nda öğretmenleriyle birlikte başlatılan bu anlamlı proje, geri dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirildi.

Geri Dönüşüm Ürünleri Neler?

Öğrenciler, eski bazalardan çalışma masası, odun parçalarından sedir, kartonlardan çocuk oyun malzemeleri üretiyor. Ayrıca, pet şişelerden fide yetiştirmek için malzemeler ve yumurta kartonlarından oyuncak arabalar yapma gibi pek çok proje gerçekleştirdiler.

Öğretmenden Açıklama

Duruçay Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Furkan Sağıroğlu, geri dönüşüm bilincini aşılamak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirtti. Sağıroğlu, “Öğrencilerimize doğadaki atıkların yararlı bir şekilde değerlendirilmesi konusunda bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu projelerle sorumluluk bilinci kazandırmayı hedefliyoruz,” dedi.

Öğrenci Görüşleri

8. sınıf öğrencisi Yazen Kahyaoğlu, “Projeyle evlerimizdeki atık ürünleri tekrar kullanılabilir hale getirdik. İsrafı azaltmak amacıyla geri dönüşüm projeleri yaptık,” şeklinde konuştu.

5. sınıf öğrencisi Muhammet Emin Eski ise herkesin doğa ile iç içe olması gerektiğini ifade ederek, “Çöp olan şeylerin geri dönüştürülebilir olduğunu göstermek istiyoruz. Yıktığımız bir alandaki odun parçalarıyla sedir yaptım,” dedi. Bir diğer öğrenci Bora Ufuk ise ailesinin çöpe atacağı eski bir bazadan yaptığı çalışma masasını paylaşarak, geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

Kastamonu'nun Duruçay köyündeki ortaokulda öğrenciler köyden topladıkları atık malzemeler ile geri dönüşüm ürünleri yaptı. Öğrenciler, eski bazadan çalışma masası, odun parçalarından sedir, kartonlardan çocuk oyun malzemeleri, pet şişe kapaklarından oyuncak araba yaptı.

Kastamonu'nun Duruçay köyündeki ortaokulda öğrenciler köyden topladıkları atık malzemeler ile geri dönüşüm ürünleri yaptı. Öğrenciler, eski bazadan çalışma masası, odun parçalarından sedir, kartonlardan çocuk oyun malzemeleri, pet şişe kapaklarından oyuncak araba yaptı.