Atilla Taş için tutuklama kararı
Beşiktaş'taki bir barda polisle tartışan Atilla Taş ve eşi Meltem Taş, gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şarkıcı Atilla Taş, tutuklama kararı verilirken, eşi Meltem Taş, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Beşiktaş'ta dün gece bir barda eğlenceye giden Atilla Taş, bardan çıkartılmak istenince direndi. Durumun büyümesi üzerine işletme sahipleri polise haber verdi.
Polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı Atilla Taş, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Atilla Taş'ın tutuklanmasına karar verdi.
Polisle çatışan Atilla Taş ve eşi Meltem Taş, gözaltına alındı. Polise mukavemet, darp ve hakaret suçlamalarıyla adliyeye çıkarılan Atilla ve Meltem Taş, mahkeme kararıyla ayrıldı. Atilla Taş cezaevine gönderilirken, eşi Meltem Taş adli kontrolle serbest kaldı.