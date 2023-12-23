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Atilla Taş için tutuklama kararı

Atilla Taş için tutuklama kararı Beşiktaş'taki bir barda polisle tartışan Atilla Taş ve eşi Meltem Taş, gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şarkıcı Atilla Taş, tutuklama kararı verilirken, eşi Meltem Taş, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.