ATV Sürücüsü Hasan Yatgın Niğde'de Toprağa Verildi

Bursa'daki 15. TransAnatolia Rallisi'nde yaşamını yitiren ATV sürücüsü Hasan Yatgın, Niğde Kayırlı beldesinde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:02
Cenaze töreni ve otopsi süreci

Bursa'da düzenlenen 15. TransAnatolia Rallisi sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden ATV sürücüsü Hasan Yatgın, Niğde'de toprağa verildi.

Yatgın'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ailesi cenazeyi önce yaşadıkları İstanbul'a götürdü, ardından memleketleri Niğde'ye bağlı Kayırlı beldesi'ne getirdi.

Cenaze namazı Merkez Camisi'nde kılındı ve Yatgın, belde mezarlığına defnedildi. Törene Yatgın'ın aile ve yakınlarının yanı sıra belde sakinleri de katıldı.

Kaza anı ve yarış ekibinin açıklaması

Bursa'da 31 Ağustos'ta, 15. TransAnatolia Rallisi'nin Uludağ-Domaniç etabının 47'nci kilometresinde aracıyla yoldan çıkan Hasan Yatgın, bir ağaca çarptı. Yarışmayı takip eden Resque, UMKE ve mobil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi; yapılan kontrolde Yatgın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yatgın'la beraber yarışan arkadaşı İsrafil Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada Yatgın'ın yarışları çok sevdiğini belirtti ve şunları söyledi: "Kendi beldesinden geçeceği için çok mutluydu, bu mezarlığın yanından geçiyordu rota. Oradan geçemedi maalesef, defnediyoruz. Hepimiz üzgünüz."

Hasan Yatgın'ın vefatı, rallideki güvenlik ve acil müdahale süreçlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Bursa'da düzenlenen 15. TransAnatolia Rallisi'nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden ATV sürücüsü Hasan Yatgın, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Yatgın'ın cenazesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

