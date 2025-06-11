DOLAR
39,1 0,3%
EURO
44,99 -0,29%
ALTIN
4.179,24 0,34%
BITCOIN
4.260.809,16 0,95%

Avcılar Belediyesi Başkan Vekilliğine Yüksel Can Seçildi

Avcılar Belediye Meclisi, tutuklanan Başkan Utku Caner Çaykara'nın yerine Yüksel Can'ı başkan vekili olarak seçti.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 12:47
Avcılar Belediyesi Başkan Vekilliğine Yüksel Can Seçildi

Avcılar Belediyesi'nde Yeni Dönem: Yüksel Can Başkan Vekili

Avcılar Belediye Meclisi, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine başkan vekili seçmek amacıyla toplandı. Mecliste gerçekleştirilen toplantıda, CHP Grubu'ndan Meclis Üyesi Yüksel Can ile AK Parti Grubu'ndan Meclis Üyesi Mahmud Lökbaş adaylıklarını açıkladı.

Gizli oylama usulüyle gerçekleştirilen seçim sonucunda, Yüksel Can, belediye başkan vekili olarak seçilerek yeni görevine başladı. Bu gelişme, Avcılar'da siyasi gündemi değiştirecek önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

Avcılar Belediye Meclisinde, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı...

Avcılar Belediye Meclisinde, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can başkan vekili seçildi. Seçimin ardından Can, konuşma yaptı.

Avcılar Belediye Meclisinde, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı...

Avcılar Belediye Meclisinde, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can başkan vekili seçildi. Seçimin ardından Can, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Kaybolan Kadın Yaralı Halde Bulundu
2
Batman'da Uçurtma Şenliği ile Türk Kızılay'ın 157. Yılı Kutlandı
3
Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Beypazarı'nda Yılkı Atları Doğal Ortamlarında Görüntülendi
5
Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Taziyeler Devam Ediyor
7
Mardin'de İki Çocuğun Ölümüyle Sonuçlanan Trafik Kazasında Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği