Avcılar Belediyesi Başkan Vekilliğine Yüksel Can Seçildi

Avcılar Belediyesi'nde Yeni Dönem: Yüksel Can Başkan Vekili

Avcılar Belediye Meclisi, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine başkan vekili seçmek amacıyla toplandı. Mecliste gerçekleştirilen toplantıda, CHP Grubu'ndan Meclis Üyesi Yüksel Can ile AK Parti Grubu'ndan Meclis Üyesi Mahmud Lökbaş adaylıklarını açıkladı.

Gizli oylama usulüyle gerçekleştirilen seçim sonucunda, Yüksel Can, belediye başkan vekili olarak seçilerek yeni görevine başladı. Bu gelişme, Avcılar'da siyasi gündemi değiştirecek önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

Avcılar Belediye Meclisinde, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can başkan vekili seçildi. Seçimin ardından Can, konuşma yaptı.

Avcılar Belediye Meclisinde, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can başkan vekili seçildi. Seçimin ardından Can, konuşma yaptı.