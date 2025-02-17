Avcılar'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Avcılar'da, Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölge halkında paniğe neden oldu. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi hızla olay yerine sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları devam etmekte. Can kaybı veya yaralanma olup olmadığına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı.

Yangının nedenine dair detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.