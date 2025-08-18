DOLAR
Avn: İran'ın veya Başka Bir Ülkenin Lübnan İçişlerine Müdahale Hakkı Yok

Cumhurbaşkanı Avn, İran dostluğunu vurguladı; Lübnan içişlerine dış müdahaleyi reddetti, Hizbullah'ın silahları ve ABD önerisiyle ilgili tutumunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 00:34
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Al Arabiya'ya verdiği demeçte İran'ı dost bir ülke olarak nitelendirdi ancak bu dostluğun karşılıklı saygı ve egemenliğin korunması esasına dayanması gerektiğini vurguladı. Avn, Lübnan'ın başka devletlerin içişlerine müdahale etmediğini ve kendi içişlerine dış müdahaleyi kabul etmeyeceğini söyledi.

Avn sözlerini şöyle sürdürdü: "İran dost bir ülkedir ancak bu dostluk karşılıklı saygı ve egemenliğin korunması esasına dayanmalıdır. Biz kendimize İran’ın ya da herhangi başka bir ülkenin içişlerine müdahale etme hakkı tanımıyoruz, aynı şekilde kendi işlerimize müdahaleyi de kabul etmiyoruz."

Hizbullah ve silahlar

Avn, Hizbullah'ın silahının teslim edilmesinin ülkenin iç meselesi olduğunu belirterek, bu konunun ele alınmasından anayasal kurumların sorumlu olduğunu söyledi. Avn, silahların devlet elinde toplanması konusunda ülke genelinde herhangi bir kimsenin sorun yaşadığını sanmadığını ifade etti.

ABD'nin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin önerisine değinen Avn, Lübnan'ın öneriye kendi notlarını koyduğunu ve bu belgenin artık bir Lübnan belgesi haline geldiğini belirtti. İlgili ülkelerin (Lübnan, Suriye, İsrail) belgeye uyacağının onayı olmadan yürürlüğe girmeyeceğini kaydeden Avn, "Biz, 'adım karşılığında adım' ilkesini vurguladık." dedi.

Avn, Lübnan'ın iki seçenekle karşı karşıya olduğunu söyledi: öneriyi kabul edip dünyanın İsrail'in onayını sağlamasını talep etmek ya da öneriyi reddedip saldırıların artmasını ve ülkenin ekonomik tecrit edilmesini göze almak. Avn, "Eğer birisi İsrail'in geri çekilmesini, tutukluların serbest bırakılmasını, sınırların çizilmesini ve ekonominin canlanmasını sağlayacak üçüncü bir seçenek önerebiliyorsa, buyursun ve bunu ortaya koysun." ifadelerini kullandı.

Suriye ile ilişkiler

Cumhurbaşkanı Avn, Suriye ile ilişkileri güçlendirme niyetinde olduklarını belirterek, "Lübnan, ilişkileri güçlendirmek için bir Suriye heyetini bekliyor." dedi. Avn, eski Başbakan Necip Mikati ve mevcut Başbakan Nevvaf Selam'ın da heyetlerle Suriye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı ve bir Dışişleri Bakanı veya yetkilendirecek birinin gelerek ilişkileri daha üst seviyeye taşıyacağını söyledi.

Gelişmeler ve kabine kararları

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu. Bu gündemle ilgili olarak 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi ve bu yönde yapılan baskıları kabul etmeyeceğini" ifade etti. Hizbullah da 6 Ağustos'ta yayımladığı yazılı açıklamada, Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı" savını dile getirdi.

Buna karşın 7 Ağustos'ta

Bakanlar Kurulu, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etti. Şii bakanlar toplantıyı terk etti; toplantıyı terk eden bakanlardan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, ABD önerisini onaylamadıkları için toplantıdan ayrıldıklarını ancak hükümetten çekilmediklerini belirtti.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, toplantı sonrası yaptığı açıklamada hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesini tesis etmeyi ve yeniden inşayı hedeflediğini söyleyerek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

