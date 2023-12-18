Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki vize krizi çözülüyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre AB ülkeleri arasında krize dönüşen vize sorununun çözüleceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki vize krizi çözülüyor
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AB ülkeleri  arasında kriz haline gelen vize sorununda yeni bir adım atılacağı iddia edildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Avrupa Birliği ülkeleri arasında vize sorunu çözüme kavuşabileceği bildirildi. Özellikle akademisyenler, iş insanları ve öğrenciler için çözüm sürecinin hızlandırılması üzerinde çalışılıyor.

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