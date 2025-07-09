Avrupa Müslüman STK'ları Gazze için Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı

Gazze'deki Kriz Hızla Derinleşiyor

Avrupa genelinde Müslümanları temsil eden 8 sivil toplum kuruluşu (STK), Gazze'deki sivil altyapının "sistematik şekilde" yok edildiğini vurgulayarak acil ateşkes ve soykırımın durdurulması çağrısında bulundu.

Basın Toplantısında Açıklamalar

STK temsilcileri, Brüksel'de gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Gazze'deki mevcut durumu ele aldıkları bir bildiri yayımladı. Bildiride, Gazze'de büyük bir insani kriz yaşandığı, İsrail'in saldırıları sonucunda birçok insanın hayatını kaybettiği ve on binlerce kişinin kayıp durumda olduğu ifade edildi. "İnsanlar su ya da yiyecek bulmaya çalışırken ölüyorlar. Açlık bilinçli bir şekilde savaş silahı olarak kullanılıyor" denildi.

Altyapının Yıkımı ve İnsanlık Suçları

Gazze'de sivil altyapının ve Filistin halkının geçim kaynaklarının sistematik şekilde yok edildiği vurgulanan bildiride, bu durumun bir insanlık suçu olarak değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın faaliyetlerine ilişkin eleştirilerde bulunuldu; "İnsanların yerlerinden edilmelerini aktif şekilde destekleyen bir yardım yapılanması çözüm değildir, krizi daha da şiddetlendirir" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Tepkiler Yetersiz

bildiride, Avrupa hükümetlerinin Gazze'deki duruma yönelik tepkilerinin büyük ölçüde sembolik kaldığı ifade edilerek, "Bu durum birtakım soruları da beraberinde getiriyor: İnsan haklarına bağlılık iddiasıyla mevcut pasiflik nasıl bağdaşabilir?" denildi.

İnsan Hakları İhlalleri ve Acil Talepler

Bildiride; Gazze'de acil ateşkes, soykırımın durdurulması, insani yardımın serbest erişimi gibi talepler sıralanırken, Avrupa'da bu görüşü destekleyen büyük bir nüfus olduğu ancak ulusal meclislerde halkın sesinin yankı bulmadığı vurgulandı. Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, ilk kez bu ölçekte bir toplantı düzenlendiğini belirtirken, "Bizim burada dini kuruluşlar olarak bir politik amacımız yok. Sadece Gazze'deki kardeşlerimizin yaşadıkları sorunları gündeme getiriyoruz" dedi.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart itibarıyla şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda en az 57,575 Filistinli hayatını kaybetti, 136,879 kişi ise yaralandı. Bu saldırılarda ölenlerin yanı sıra, yaralı sayısının 24,838'e ulaştığı belirtildi.

Hükümetin sözcüsü Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurarak, işgali genişletme planını uygulamaya başladıklarını açıkladı.

Avrupa genelinde Müslümanları temsil eden 8 sivil toplum kuruluşu (STK), Gazze'de sivil altyapının "sistematik şekilde" yok edildiğini belirterek, acil ateşkes ve soykırımın durdurulması çağrısı yaptı. Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında Almanya KRM Temsilcisi Burhan Kesici, açıklamalarda bulundu.

Avrupa genelinde Müslümanları temsil eden 8 sivil toplum kuruluşu (STK), Gazze'de sivil altyapının "sistematik şekilde" yok edildiğini belirterek, acil ateşkes ve soykırımın durdurulması çağrısı yaptı. Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında Almanya KRM Temsilcisi Burhan Kesici, açıklamalarda bulundu.