Avrupa Parlamentosu Kiev'de daimi temsilcilik açıyor

AP Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu'nun Kiev'de daimi temsilcilik açacağını duyurdu; AB'nin destek ve yaptırım kararlılığı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:22
Metsola: AP saha ofisiyle Ukrayna'ya desteğini güçlendiriyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, AP'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de daimi temsilcilik açacağını açıkladı. Metsola, ziyarette bulunduğu Kiev'de Ukrayna Parlamentosunda konuşma yaptı.

Metsola, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri ve diplomatik desteğini sürdüreceğini belirterek, dondurulmuş Rus varlıklarıyla ilgili çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Metsola, Ukrayna için sağlanabilecek güvenlik garantilerinden birinin AB'ye katılım olduğunu kaydederek, (Bu konuda) AP'nin tam desteğine sahip olduğunuzu temin ederim. Bunun için, AP'nin Kiev'de daimi temsilcilik ofisini açıyoruz, böylece sahada hazır bulunarak her gün birlikte çalışabileceğiz.

AP Başkanı, AB'nin şimdiye kadar Ukrayna'ya 63 milyar avrosu askeri destek olmak üzere toplam 169 milyar avro destekte bulunduğunu aktardı.

Metsola, aynı zamanda Rusya üzerindeki baskıyı sürdürdüklerini belirterek, 19. yaptırım paketinin çok yakında kabul edilmesini beklediklerini ve maksimum etkiyi sağlamak için müttefiklerle yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi.

