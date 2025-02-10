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Avrupa, Yapay Zeka Alanında Dünya Lideri Olmayı Amaçlıyor

60'tan fazla firma, Avrupa'yı yapay zeka alanında lider yapmak için koalisyon kurarak önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:42
Avrupa, Yapay Zeka Alanında Dünya Lideri Olmayı Amaçlıyor

Avrupa'dan Yapay Zeka Koalisyonu

60'tan fazla firma, Avrupa'yı yapay zeka alanında dünya lideri yapmak amacıyla bir koalisyon kurdu.

Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında başkent Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi devam ederken, koalisyonun kurulduğu açıklandı. Le Monde gazetesinin haberine göre, aralarında Airbus ve Mistral AI gibi önemli Avrupalı şirketlerin bulunduğu bu girişim, "Avrupa Birliği Yapay Zeka Şampiyonları Girişimi" adıyla anılıyor.

Hedefler ve Amaçlar

Kurulan koalisyon, Avrupa Birliği'nin (AB) yapay zeka alanındaki düzenlemelerini kolaylaştırmayı da hedefliyor. Bu adımlarla, Avrupa'nın küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesi amaçlanıyor.

Zirve Kapsamında Önemli Buluşma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve dolayısıyla bu akşam Elysee Sarayı'nda Avrupalı liderleri ağırlayarak koalisyonun tanıtımını gerçekleştirecek. Zirve, yarın sona erecek olup, çok sayıda devlet başkanı, bakan ve dünyaca ünlü teknoloji firmalarının temsilcileri katılmakta.

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