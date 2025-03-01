Avukata 'Huzuru Bozma' Suçundan Ceza: Yargıtay Onadı

Huzuru Bozma Suçundan Cezalandırma

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, icra takibi ve haciz işlemleri için bir kişiyi rahatsız eden avukata 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan verilen cezanın yerinde olduğuna hükmetti.

Olayın Gelişimi

İstanbul'da görev yapan avukat, 2017 yılında 3 aylık süreçte bir kişiye 9 mesaj gönderip 7 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu durumun ardından, ilgili kişi avukat hakkında şikayette bulundu.

Şikayet neticesinde, avukat hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 123. maddesine dayanan bir dava açıldı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, avukata toplamda 2 bin 250 lira adli para cezası verilmesine karar verdi. Bu karara itiraz edilmesi sonucu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını onayladı.

Avukatın İtirazı ve Yargıtay'ın Kararı

Avukat itirazında, bu tür durumların yalnızca disiplin soruşturması ile ele alınabileceğini iddia etti. Ayrıca, yaptığı aramaların atılı suça neden olamayacağını savunarak uyuşmazlığı Yargıtay'a taşıdı.

Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, avukatın mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu ve cezayı oy birliğiyle onadı. Dairenin kararı, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığını ve suça uyan eylemle yapılan yaptırımların uygun şekilde belirlendiği vurgusunu taşıdı.