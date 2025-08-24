DOLAR
Avustralya'da On Binler İsrail'in Gazze Ablukasını Protesto Etti

Avustralya genelinde on binlerce kişi Gazze'deki ablukayı protesto ederek İsrail'e yaptırım ve silah ticaretinin durdurulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 13:13
Avustralya'da On Binler İsrail'in Gazze Ablukasını Protesto Etti

Avustralya'da On Binler İsrail'in Gazze Ablukasını Protesto Etti

Avustralya'nın birçok kentinde on binlerce kişi, Gazze'deki abluka ve bunun yol açtığı insani krize tepki göstererek İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi. Gösteriler, ülke tarihinin en büyük kitlesel eylemlerinden biri olarak değerlendirildi.

Kent kent protestolar ve talepler

ABC News'ün aktardığına göre protestocular, Avustralya hükümetinden İsrail ile silah ticaretini durdurmasını ve ekonomik yaptırımlar uygulamasını talep etti. Gösterilerde, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sıkça "katliam" ve "soykırım" olarak nitelendirildi.

Queensland eyaletinin Brisbane kentinde polis, yaklaşık 10 bin kişinin Filistin'e destek için sokağa çıktığını bildirdi. Brisbane'deki gösteride Yeşiller Partisi Queensland Senatörü Larissa Waters şunları söyledi: "Avustralyalılar, İsrail hükümetine silah parçaları satmamız nedeniyle dehşet içinde. Bu, sona ermeli."

New South Wales (NSW) eyaletindeki Sydney kentinde binlerce kişi Hyde Park'ta başlayıp Belmore Park'a yürüdü. Başkent Canberra'da yaklaşık 2 bin kişi, Tazmanya'nın Hobart kentinde ise binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Western Australia'nın Perth kentinde düzenlenen gösteride yaklaşık 25 bin kişi, İsrail'e Gazze'deki ablukayı sonlandırması için yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. South Australia'da Adelaide'de de binler Parlamento önünde toplandı ve "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Melbourne'de katılım tartışması ve gösteri görüntüleri

Victoria eyaletindeki Melbourne kentinde "Filistin Eylem Grubu" adlı sivil toplum kuruluşu yürüyüşe 100 bini aşkın kişinin katıldığını açıklarken polis, gösteriye 10 bin kişinin katıldığını ileri sürdü. Melbourne kent merkezini dolduran göstericiler "Nehirden denize özgür Filistin", "İsrail'e yaptırım, hemen şimdi", "Özgür Gazze özgür Filistin" sloganları attı.

Gösteriye katılanlar arasında yer alan Gül Demirci AA muhabirine, "İsrail büyük bir katliam yapıyor, insanlar evsiz, yiyecek ve içecekten mahrum. Biz elimizden geleni yaparak bunu durdurmaya çalışıyoruz," dedi. Sibel Koç ise "Ne kalbimiz elveriyor ne de yüreğimiz dayanıyor, yerimizde duramıyoruz," ifadelerini kullandı. Dilek Oruç de "Çocukların katledilmesini istemiyoruz, bu bir savaş değil, resmen katliam" diyerek tepkisini gösterdi.

Melbourne'deki gösteri eyalet kütüphanesinin önünde başlayıp yaklaşık 4 saat sürdü ve Victoria Eyalet Parlamento binası önünde son buldu.

Gazze'de kıtlık tespiti

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze'de en şiddetli düzey olarak bilinen 5. seviyede kıtlık tespit edildiğini bildirmişti. BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın İsrail'in ablukasının sonucu olduğunu doğruladı.

