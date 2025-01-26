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Avustralya Günü Protestoları: Binlerce Kişi İstila Günü İçin Meydanlarda

Avustralya'da binlerce kişi, 'Avustralya Günü'nü protesto etmek için büyük şehirlerde toplandı ve tarihinin değişmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:29
Avustralya Günü Protestoları: Binlerce Kişi İstila Günü İçin Meydanlarda

Avustralya Günü'ne Karşı Yoğun Protestolar

Avustralya genelinde tartışmalı Avustralya Gününe karşı düzenlenen protestolar, Canberra'nın yanı sıra Sydney, Melbourne, Brisbane ve Adelaide gibi büyük şehirlerde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Protestoların Detayları

Yerel medya kaynaklarına göre, ABC News, 1788 yılında ilk İngiliz filosunun Avustralya topraklarına ayak basmasının yıl dönümü olarak kutlanan '26 Ocak Avustralya Günü' protesto edilmekte. Binlerce kişi, bu günün kaldırılması veya tarihinin değiştirilmesi talebiyle toplandı. Mitinglerde katılımcılar, her şehirde benzer taleplerle öne çıktı.

Başkent Canberra'da yaklaşık 1000 gösterici, hükümetin Avustralya Günü tarihini değiştirmesi için Parlamento binasına yürüdü. Ayrıca, Adelaide, Hobart, Darwin ve Perth gibi diğer şehirlerde de geniş katılımlı eylemler gerçekleştirildi.

Yerli Halkın Görüşü ve 'İstila Günü'

Avustralya'da yerli halklar, 26 Ocak’ı sadece kutlama değil, aynı zamanda yas günü olarak değerlendiriyor. Aborjinler, bu tarihin 'İstila Günü' olarak tanınması gerektiğini savunarak, tarih boyunca karşılaştıkları ayrımcılık ve baskıyı hatırlatıyor. Protestocular, bu günün değiştirilmesini veya kaldırılmasını talep ederken, yerli halkların tarihi ve kültürel travmalarını da dile getirdiler.

Bu tartışmalı gün, Avustralyalıların yaşam tarzı, kültürü ve başarılarını kutlamak için bir fırsat olarak görülse de, yerli halk için aynı anlama gelmiyor. Her yıl bu çatışan görüşler nedeniyle, Avustralya Günü etrafında daha fazla tartışma yaşanmakta.

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