Avusturya İçişleri Bakanlığı, Mesajlaşma Uygulamalarını Denetleme Sürecini Hızlandırıyor

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, yeni hükümetin programında yer alan WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının denetlenmesine dair sürecin hızlandırılmasının öncelikli konular arasında olduğunu belirtti.

Karner, Avusturya Haber Ajansı (APA) ile yaptığı açıklamada, önceki yasama döneminde sıklıkla tartışılan mesajlaşma uygulamalarının denetlenmesinin, yeni hükümetin de gündeminde bulunduğunu ifade etti. WhatsApp gibi uygulamaların denetimi için mutlaka anayasal bir düzenlemenin gerekmeyeceğini vurguladı.

Denetleme Süreci ve Öneriler

Denetleme sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirten Karner, meclisin hukuk komisyonunda bu konuya ilişkin bir tasarının mevcut olduğunu, yeni koalisyon ortakları olan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi (NEOS) tarafından getirilen önerilerin de bu tasarıya eklenerek değerlendirileceğini aktardı.

Karner, denetlemenin kitlesel olmayacağını ve bireysel vakalara yönelik uygulanacağını kaydetti. Yıllık olarak göz önünde bulundurulan vakaların sayısının 25-30'u geçmeyeceğini savundu.

Bakanlar Kurulunda Gündeme Gelecek

Bakan Karner'in, 27 Mart'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getirerek sürecin hızlandırılmasını talep etmesi öngörülüyor.

Avusturya'da Anayasayı Koruma Birimi (Milli İstihbarat) ve İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 2 yıldır mesajlaşma uygulamalarının denetlenmesi konusunda çeşitli çabalar sarf etmekte. Ancak, bu duruma karşı sivil toplum kuruluşları kişisel verilerin korunması ve özgürlüklerin kısıtlanacağı iddialarıyla itiraz ediyorlar.