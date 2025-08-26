Avusturya: Nasır Hastanesi Saldırısında Sivillerin Öldürülmesi Dehşet Verici

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Avusturya, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlenen saldırıda sivillerin öldürülmesinden dolayı dehşete düştüğünü açıkladı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hastanelere yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamada, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırılarında gazeteciler ve sağlık çalışanları da dahil sivillerin öldürülmesinin dehşet verici olduğu kaydedildi ve acil ile kalıcı bir ateşkesin gerekli olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun saldırısı ve can kayıpları

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler arasında Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'de çalışan Meryem Ebu Dekka, NBC News'ten Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz yer aldı.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.