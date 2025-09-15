Axios: Netanyahu, Katar Saldırısından Yaklaşık 1 Saat Önce Trump'ı Aradı

Axios: Netanyahu, Trump'ı Katar Saldırısından Yaklaşık 1 Saat Önce Aradı

İddialar ve zaman çizelgesi

ABD merkezli Axios'un isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırıdan yaklaşık bir saat önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, Netanyahu'nun ABD yerel saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığı; Katar'a yönelik saldırının ise 08.51'de gerçekleştiği belirtildi.

Yetkililerin ifadeleri

Üst düzey bir yetkili, görüşmeye ilişkin olarak 'Trump, saldırıdan füzeler ateşlenmeden önce haberdardı. Önce Trump ile Netanyahu arasında siyasi düzeyde, ardından da askeri kanallar aracılığıyla görüşme oldu. Trump "Hayır" demedi.' ifadelerini kullandı.

Başka bir yetkili ise ABD'ye 'yeteri kadar önce' haber verildiğini söyleyerek 'Trump saldırıyı durdurmak istese durdurabilirdi. Ama yapmadı.' değerlendirmesinde bulundu. Her iki yetkili de görüşme esnasında füzelerin henüz ateşlenmediğini, Trump'ın karşı çıkması halinde İsrail'in vazgeçebileceğini savundu.

Diğer bir İsrailli yetkili, Trump yönetiminin saldırıyı bilmediğine dair açıklamalarına ilişkin 'Amerikalılar bir şov sahneliyor. Biz onları saldırı konusunda bilgilendirdik.' derken, bir başka yetkili de ABD'nin kendini saldırıdan uzak tutmak için açık sebepleri olduğunu belirterek 'Kamuya yaptıkları açıklamalar, şüpheyle karşılanmalıdır.' görüşünü paylaştı.

ABD'nin açıklamaları

ABD Başkanı Trump, saldırıdan haberdar olup olmadığı sorulduğunda 'Hayır' yanıtını verdi ve Katar'ı 'önemli bir ortak' olarak nitelendirdi. ABD'li yetkililer ise füzeleri havada gördüklerini ve İsrail'den izahat istediklerini ileri sürerek saldırıdan bu şekilde haberdar olduklarını öne sürdü.

Ayrıca, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ı bilgilendirmek istediği ancak geciktiği iddia edildi.

Saldırının sonuçları

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Binyamin Netanyahu, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a 'Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız.' sözleriyle yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.