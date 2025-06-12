AYBÜ'de "Algoritmalar ve İnsan İletişimi" Paneli Düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) "Algoritmalar ve İnsan İletişimi: Yapay Zeka ile Yeni İletişim Paradigmaları" başlıklı uluslararası proje kapsamında bir panel düzenledi.

AYBÜ Milli İrade Binası Konferans Salonu'nda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlamıştır.

Açılış Konuşmaları

Programın açılış konuşmasını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, dijital ikizi aracılığıyla gerçekleştirdi. Karakoç, yapay zeka ile oluşturulan avatarın, panelin temasına uygun bir dönüşümü temsil ettiğini vurguladı.

Yapay zekanın kültür, dil ve toplum üzerindeki etkilerinin bilimsel bir çerçevede tartışıldığını belirten Karakoç, "Bugünkü panelimiz, yalnızca bir bilgi paylaşımı zemini değil; aynı zamanda yeni iletişim biçimlerinin ve yeni ortaklıkların da başlangıç noktasıdır." dedi.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ise, bilişim ve dijital dönüşüm devrinde Türkiye'nin hak ettiği yeri alacağına inandığını ifade ederek, gençlerden çok umutlu olduğunu dile getirdi. Köseoğlu, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında üzerlerine düşen bütün yükümlülükleri yerine getirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de panelde konuşmalarını gerçekleştirdi.

Panelin İçeriği

Program, açılış konuşmalarının ardından "İçerikten Tüketime Yerli Yapay Zeka Dil Modelleri" başlıklı panelle devam etti.

Projenin Kapsamı

"Algoritmalar ve İnsan İletişimi: Yapay Zeka ile Yeni İletişim Paradigmaları" projesi, yapay zeka temelli algoritmaların insan iletişimi üzerindeki etkilerini disiplinler arası bir yaklaşımla ele almayı, etik, hukuk, medya ve toplumsal dönüşümleri tartışmayı ve bu alanda politika önerileri geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, proje kapsamında yapay zekayla değişen iletişim paradigmalarının anlaşılması, Türkiye'nin yerli yapay zeka dil modellerinin kamuoyuna tanıtılması, medya, toplum, hukuk ve etik boyutlarında farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli İrade Binası Konferans Salonu'nda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla "Algoritmalar ve İnsan İletişimi: Yapay Zeka ile Yeni İletişim Paradigmaları" başlıklı uluslararası proje kapsamında panel düzenlendi. Panele, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar (sol 2), Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Mustafa Şeker (sağ 3) ve AYBÜ Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu (sol 3) da katıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli İrade Binası Konferans Salonu'nda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla "Algoritmalar ve İnsan İletişimi: Yapay Zeka ile Yeni İletişim Paradigmaları" başlıklı uluslararası proje kapsamında panel düzenlendi. Panele, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar (sol 2), Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Mustafa Şeker (sağ 3) ve AYBÜ Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu (sol 3) da katıldı.