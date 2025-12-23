Aydın Büyükşehir, Karacaören Mahallesi’ne Bank Yerleştirdi

Cami çevresi ve okul alanlarına konforlu oturma alanları sağlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesinde cami cemaati ve öğrencilerin kullanımına yönelik bankları hizmete sundu. Yerleştirilen banklar, mahalledeki kamu alanlarının ihtiyaçları dikkate alınarak monte edildi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen muhtarlar toplantısında mahalledeki kamu alanlarında bank ihtiyacı bulunduğunu Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ilettiklerini belirtti. Yapılan değerlendirme sonrasında talebin kısa sürede karşılandığını ifade etti.

Bankların kullanım amacına dair bilgi veren Muhtar Kıroğlan, sözlerini şu şekilde dile getirdi:

"Geçtiğimiz haftalarda yapılan muhtarlar toplantısında Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne mahallede bulunan kamu alanlarında kullanılmak üzere bank ihtiyacı talebimizi dile getirmiştik. Kısa süre içerisinde talebimizi ilgili geri dönüş sağlandı. Artık cami cemaatimiz namaz öncesi ve sonrasında, öğrencilerimiz de ders aralarındaki teneffüslerde rahatça zaman geçirebilecek. Kısa süre içerisinde talebimizin değerlendirilmesini ve ihtiyacımızın karşılanması için çalışma yapılmasını sağlayan başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz"

Mahalle halkı, kısa sürede karşılanan talepler sayesinde hem ibadet öncesi/sonrası hem de eğitim sürecindeki dinlenme ihtiyaçlarının rahatlayacağını belirterek memnuniyetini dile getirdi.

AYDIN'IN YENİPAZAR İLÇESİNE BAĞLI KARACAÖREN MAHALLESİ’NDE, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN CAMİ CEMAATİ VE ÖĞRENCİLERİN KULLANIMINA YÖNELİK BANKLAR YERLEŞTİRİLDİ.