Aydın'da Berber Dükkanı Kundaklandı — Olay Güvenlik Kamerasında

Aydın'ın Efeler ilçesinde Yeniköy Mahallesi 1204 Sokak'taki berber dükkanı molotofkokteyliyle kundaklandı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:10
Aydın'da berber dükkanı kundaklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir berber dükkanının kundaklanma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, Yeniköy Mahallesi 1204 Sokak'ta meydana geldi.

Yangın ve müdahale

Alınan bilgiye göre, E.A.'ya ait Yeniköy Mahallesi 1204 Sokak'taki berber dükkanına molotofkokteyli atılması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Soruşturma ve güvenlik kamerası görüntüleri

Polis ekipleri, olayla ilgili E.Ö. ve diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki şüphelinin iş yerine yaklaşması ve molotofkokteyli attıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.

