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Aydın'da Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı Başladı

Aydın'da düzenlenen Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı, İKÇÜ ve Cumhurbaşkanlığı işbirliğiyle başladı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 19:51
Aydın'da Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı Başladı

Aydın'da Bilişim Systemleri ve Teknolojileri Fuarı Start Aldı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen "Karar Vericiler Buluşması: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı", dikkat çekici bir açılışla başladı. Geçen yıl çalıştay olarak düzenlenen fuar, bu yıl altıncı kez, büyüyen yapısıyla bir organizasyona dönüşerek katılımcılarını bir araya getirdi.

ÜBYS Projesinin Önemi Vurgulandı

Açılış programı Kuşadası'ndaki bir otelde gerçekleştirildi. İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, konuşmasında yerli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayan tüm paydaş kamu kurumlarına teşekkür etti. **Prof. Dr. Köse**, her yıl genişleyen bir network ağıyla kendilerine ait Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS)'ne gösterilen teveccühün, en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Köse, “ÜBYS, kamu kuruluşlarının bu alanda başarılı projeler gerçekleştirebileceğinin en somut örneğidir. Bu proje, bir sinerji projesidir; farklı kurumların birlikte çalışarak başarılı olabileceğinin en iyi kanıtıdır.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Dijital Seferberlik Dönemi'nde Büyük Adımlar

İKÇÜ Rektörü, ÜBYS'nin bilgi teknolojisi harcamalarında önemli bir tasarruf sağlama potansiyeli taşıdığını ifade etti. “Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'Dijital Seferberlik Dönemi' ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' kapsamında ÜBYS ile büyük adımlar atmaya hazırız.” dedi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı, 2011 yılından beri yürütülen ÜBYS yazılımının büyük bir başarı hikayesi haline geldiğini belirtti. Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Mehmet Cem Fendoğlu ise İKÇÜ'nün bilişim alanında sağladığı gelişmelerle ihtisaslaşmayı hak eden bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurguladı.

200'ü Aşan Katılımcı ile Fuar Zenginleşti

Fuar hakkında bilgi veren İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Fatih Tunçez, 18 bakanlık, 70 üniversite ve 33 sektör markasından yöneticilerle birlikte 200'ü aşkın katılımcıyı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, çalıştay oturumları ve workshoplar gerçekleştirildi. Kamu ve özel sektör yöneticileri, bilişim ve teknoloji firmaları ile üniversitelerden gelen temsilcilerin katılımıyla zengin bir program sunuldu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı...

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı işbirliğiyle organize edilen "Karar Vericiler Buluşması: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı" başladı. Her geçen yıl büyüyen yapısı ile altıncısı fuar organizasyonuna dönüştürülen fuarın açılış programı, Kuşadası'ndaki bir otelde gerçekleştirildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı...

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı işbirliğiyle organize edilen "Karar Vericiler Buluşması: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı" başladı. Her geçen yıl büyüyen yapısı ile altıncısı fuar organizasyonuna dönüştürülen fuarın açılış programı, Kuşadası'ndaki bir otelde gerçekleştirildi.

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