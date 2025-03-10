Aydın'da Deve Güreşlerinde Polis Memuruna Saldırı: Gözaltı Kararı Çıktı

Aydın'da Deve Güreşlerinde Polis Memuruna Yönelik Saldırı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen deve güreşleri sırasında bir polis memurunun kasten yaralanmasının ardından olayla bağlantılı olarak bir kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Olayın Detayları ve Gözaltı Kararı

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, deve güreşleri sonrası bazı sosyal medya platformlarında görevli polis memuruna karşı işlenen kasten yaralama olayının ardından şüphelilerin serbest bırakıldığı ve polislerin vatandaşlara aşırı güç kullandığına dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bozdoğan Belediyesi tarafından 23 Şubat'ta düzenlenen deve güreşi organizasyonu sonrasında bir grup arasında kavga çıktığı, kolluk kuvvetlerinin kavgayı ayırma çabası sırasında birtakım kolluk görevlilerinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Soruşturma Süreci

Başsavcılık açıklamasında, polis memurunun kasten yaralanmasıyla ilgili görüntülerin soruşturma aşamasında delil olarak dosyaya sunulduğu belirtildi. Bu durumda, Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği vurgulandı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği ve sonucunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ek bilgiler verileceği ifade edildi.