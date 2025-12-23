Aydın'da Helal Gıda Atölyesiyle Gençlere Bilinçli Beslenme Eğitimi

Yurt öğrencilerine kapsamlı bilgilendirme

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yurtlarda düzenlenen Helal Gıda Atölyesi ile öğrenciler, helal beslenme, katkı maddelerinin içerikleri ve bilinçli tüketim konusunda bilgilendirildi.

Atölye çalışmasının ilk durağı Yenipazar Yurt Müdürlüğü oldu. Burada öğrencilere helal ve haram kavramlarının mahiyeti, neden helal beslenilmesi gerektiği ve bir gıdanın helal sayılabilmesi için gerekli şartlar detaylı şekilde aktarıldı.

Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de tüketilmesi yasaklanan ürünler başlığı ele alınırken, günümüzde sıkça kullanılan gıda katkı maddelerine de örnekler üzerinden değinildi. Tatlandırıcılar, renklendiriciler ve emülgatörler kapsamında E621, E101, E112, E951 kodları üzerinden katkı maddelerinin içerikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verildi.

Programda paketli gıdaların helal olup olmadığının nasıl anlaşılacağı, etiket okuma bilinci ve helal sertifikasının önemi üzerinde durularak, öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorulara yanıt verildi.

Atölye sonunda düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında katılımcıların merak ettikleri konular ele alındı. Etkinlik ayrıca Berin Menderes Yurt Müdürlüğünde de gerçekleştirilerek gençlerle bir araya gelindi.

Atölye ile yurtlarda kalan öğrencilerin hem dini hem de sağlık açısından bilinçli tüketici olmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

