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Aydın'da Jandarmaya Mukavemet Eden 5 Zanlı Serbest Bırakıldı

Aydın'da ruhsatsız hayvan yetiştiriciliği denetimde jandarmaya mukavemet eden 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 23:20
Aydın'da Jandarmaya Mukavemet Eden 5 Zanlı Serbest Bırakıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, jandarmaya mukavemet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hacıaliobası Mahallesi’nde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye intikal etti. Ekipler, M.D.'ye ait çiftlikte yaptığı incelemede, çiftliğin ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Bunun sonucunda, burada bulunan kanatlı hayvanların itlaf edilmesine karar verildi. Hayvanların itlaf edileceğini öğrenen çiftlik sahibi M.D. ve yanında bulunan 4 kişi, tarım personeline zorluk çıkararak, durumu daha da tehlikeli hale getirdi.

O esnada, bölgedeki güvenliği sağlamakla görevli jandarma ekipleri duruma müdahale etti. Ancak bu müdahale sırasında 5 kişi, jandarmaya hakaret edip mukavemette bulundu.

Bu olaylar sonucunda M.D. ve diğer 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ayrıca, M.D.'ye ruhsatsız hayvan yetiştiriciliğinden dolayı idari para cezası kesildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara yönelik...

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara yönelik denetimde, jandarma ekiplerine mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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