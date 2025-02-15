Aydın'da Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Polis Memuruna Tören Düzenlendi

Aydın'da görev başında kalp krizi geçiren 50 yaşındaki polis memuru Mazlum Can için duygusal bir tören gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:28
Aydın'da Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Polis Memuruna Tören Düzenlendi

Aydın'da Duygusal Anlar: Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Tören

Aydın'da, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 50 yaşındaki polis memuru Mazlum Can için anlamlı bir tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Polisevinde görevli olan Can, görevi başındayken aniden geçirdiği kalp krizi sonucunda Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Can'ın naaşı, hastaneden alınarak Aydın İl Emniyet Müdürlüğü önündeki tören alanına getirildi. Duygusal anların yaşandığı törende, Can'ın eşi, ailesi ve yakınları da yer aldı. Törenin ardından, polis memurunun naaşı, dualar eşliğinde Ankara'ya uğurlandı.

Törene, Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, kurum müdürleri ve Can'ın mesai arkadaşları katılarak, son görevlerini yaptı.

Aydın'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

Aydın'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

Aydın'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

Aydın'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

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Aydın'da Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Polis Memuruna Tören Düzenlendi
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