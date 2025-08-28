DOLAR
Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Aydın Efeler'de Tellidede Mahallesi'nde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı, durumları iyi bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 00:52
Efeler, Tellidede Mahallesi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Tellidede Mahallesi'nde meydana gelen kazada, R.A. idaresindeki 09 M 0094 plakalı minibüs ile A.A.Ö. yönetimindeki 09 ARZ 849 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile minibüsteki 10 yolcu olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

