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Aydın'da Motosiklet ve Greyder Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde greyderle çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Ekiz, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:14
Aydın'da Motosiklet ve Greyder Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, asfaltlama çalışmaları sırasında meydana gelen bir kaza sonucunda, Ali Ekiz (68) adlı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Karaçal Mahallesi yolunda İ.K. yönetimindeki 09 Y 5049 plakalı motosikletin, asfalt yenileme çalışması yapan greyderle çarpışmasıyla gerçekleşti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Ekiz, Yenipazar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili sürücü ‘İ.K.’ gözaltına alındı.

Bu üzücü kaza, Aydın'daki trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde asfaltlama çalışması yapan greyderle çarpışan motosikletin sürücüsü...

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde asfaltlama çalışması yapan greyderle çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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