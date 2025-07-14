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Aydın'da Tarım Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Çine ilçesindeki yangında 50 dönümlük tarım alanı zarar gördü. Yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 21:40
Aydın'da Tarım Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Tarım Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen yangında, 50 dönümlük tarım alanı zarar gördü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ancak olay, Doğanyurt Mahallesi'ndeki tarım alanında başladı.

Yangın ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi için hem karadan hem de havadan müdahale gerçekleştirildi. Dört helikopter ve iki uçak da yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınsa da, 50 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangın bölgesinde çalışan orman işçileri, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı da kurtarmayı başardı.

Aydın'ın Çine ilçesinde tarım alanında çıkan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü. Yangın...

Aydın'ın Çine ilçesinde tarım alanında çıkan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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