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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheliden 15'i tutuklandı, 6.4 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 00:04
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda, 18 şüpheliden 15'i tutuklandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 6 Aylık Takip Süreci

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda, 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 700 uyuşturucu hap, 250 gram bonzai, 15 sentetik ecza, 20 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltı Süreci ve Sonuçlar

Operasyon kapsamında toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i», çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'daki bu operasyon, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18...

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18...

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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