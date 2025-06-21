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Aydın'da Ziraat Alanında Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 17:03
Aydın'da Ziraat Alanında Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Aydın'da Yangınla Mücadele Hızla Sürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikte yangın çıktı. Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki bölgede meydana gelen yangına, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2 uçak ve 5 helikopter ile yer ekipleri sevk edildi. Yangında, müdahale çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için tüm ekipler seferber olmuş durumda. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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