Aydın'daki Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Aydın'da Orman Yangını Büyüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangını, Alhisar Mahallesi üst kesimlerinde dün başlamış ve hızla geniş bir alana yayılmıştır. Yangının neden olduğu zararlar havadan görüntülendi.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

Yangına müdahale için kara ekiplerinin yanı sıra havadan da 8 uçak ve 14 helikopter görev almaktadır. Ekipler, Güre, Hışımlar, Malküpü ve Örmepınar mahalleleri arasındaki yangınla ilgili olarak önemli bir çaba göstermektedir.

Durumun Ciddiyeti

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan aralıksız devam etmektedir. Yangınla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.