Aydın Nazilli'de Rüşvet Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 6 şüpheliden 2'si tutuklandı; aralarında çarşı ve mahalle bekçisi ile emekli polis de bulunuyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 02:12
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 02:12
İl Jandarma, TAPDK yetki belgesiz restoran soruşturmasını yürüttü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, denetim öncesi bilgi alındığı ve buna göre tedbir alındığı iddiasıyla başlatılan inceleme sonucunda 6 şüpheliyi yakaladı.

Soruşturmada, TAPDK yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren bir restoranın denetim öncesi görevli memurun bilgilerinin rüşvet yoluyla öğrenildiği ve bu yöntemin örgütlü şekilde uygulandığı belirlendi. Ekipler, işletme sahibi ve iletişimde olduğu kişileri takibe aldı.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında restoran işletmecileri Y.E. ile A.B.K., emekli polis A.Y., çarşı ve mahalle bekçisi V.K., ayrıca Ö.E. ve A.K. yer aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama talebiyle sevk edildi. Hakimlikçe işletme sahibi Y.E. ile bekçi V.K. tutuklanırken, Y.E.'nin babası Ö.E. ve emekli polis A.Y. hakkında adli kontrol kapsamında ev hapsi kararı verildi.

Diğer şüpheliler A.B.K. ve A.K. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Soruşturmanın detayları ve olası ek işlemler hakkında yetkililer bilgi vermeyi sürdürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda, aralarında çarşı ve mahalle bekçisi ile emekli polisin de bulunduğu 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

