Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve 25 bin lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 23:58
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenledikleri operasyonda üç şüpheliyi yakaladı. Operasyon Şirinevler ve Altıntaş mahallelerindeki belirlenen adreslere gerçekleştirildi.

Operasyon ve gözaltılar

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında L.Ç., M.Z. ve B.A. yer aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk süreçleri başlatıldı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda 60 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram esrar, 20 sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca, Hint keneviri yetiştirmeye yönelik çeşitli cihaz ve sıvılar ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk ve karar

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan L.Ç. ve B.A. tutuklandı. M.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi