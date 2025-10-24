Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenledikleri operasyonda üç şüpheliyi yakaladı. Operasyon Şirinevler ve Altıntaş mahallelerindeki belirlenen adreslere gerçekleştirildi.

Operasyon ve gözaltılar

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında L.Ç., M.Z. ve B.A. yer aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk süreçleri başlatıldı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda 60 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram esrar, 20 sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca, Hint keneviri yetiştirmeye yönelik çeşitli cihaz ve sıvılar ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk ve karar

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan L.Ç. ve B.A. tutuklandı. M.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 60 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram esrar, 20 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, Hint keneviri yetiştirmeye yönelik çeşitli cihaz ve sıvılar ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.