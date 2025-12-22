DOLAR
Aydın Şehir Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı

Aydın Şehir Hastanesi, Efeler’de hasta kabulüne başladı; fizik tedavi birimleri hizmete girdi ve ayda ortalama 450 bin hastaya ulaşması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:15
Aydın Şehir Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı

Aydın Şehir Hastanesi bugün hasta kabulüne başladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi, bugün itibariyle hasta kabulüne başladı. Yeni tesisin, ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet vermesi planlanıyor.

Ulusal ve bölgesel hedef

Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla inşa edilen ve Türkiye’nin 21’inci Şehir Hastanesi olma özelliğini taşıyan tesisin, Aydın ve Ege Bölgesi’ni uluslararası kalitede bir sağlık kampüsüne dönüştürmesi hedefleniyor.

Hizmete giren birimler

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanan takvim doğrultusunda taşınma süreci tamamlanan birimler bugün hizmete başladı. Fizik Tedavi Ünitesi, Fizik Tedavi Poliklinikleri ve Fizik Tedavi Yataklı Servisi hasta alımına açıldı.

İlk hastalara karşılama

Hastaneye gelen ilk hastalar, karanfil ve çikolata ile karşılandı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, tedavi olmaya gelen hastalarla sohbet ederek çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Geriye kalan süreç

Diğer bölümlerin taşınma süreci ise devam ediyor. Yetkililer, Aydın Şehir Hastanesi’nin kısa süre içerisinde tüm birimleriyle tam kapasite hizmet vermeye başlamasını bekliyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

