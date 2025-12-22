Afyonkarahisar 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yarışmasında Türkiye İkincisi

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında Türkiye genelinde en çok başvuru yapılan ikinci ilin Afyonkarahisar olduğunu ifade etti.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Kavas, ödülün Yeşilay Genel Merkez, Şube, YEDAM ve REHAB personelleri ile Yeşilay Yönetimi tarafından Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’nde takdim edildiğini belirtti. Yeşilay Genel Merkez tarafından verilen bu ödül, Afyonkarahisar’da yürütülen özverili çalışmalar ve güçlü iş birliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kentteki İş Birliği ve Teşekkür

Kavas, elde edilen başarının eğitim camiası, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin ortak gayreti sayesinde gerçekleştiğini vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

YEŞİLAY AFYONKARAHİSAR ŞUBE BAŞKANI ARİF KAVAS, "SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK" YARIŞMASINDA TÜRKİYE GENELİNDE EN ÇOK BAŞVURU YAPILAN İKİNCİ İLİN AFYONKARAHİSAR OLDUĞUNU İFADE ETTİ.