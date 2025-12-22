DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

Afyonkarahisar 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yarışmasında Türkiye İkincisi

Yeşilay'ın 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmasında Afyonkarahisar, Türkiye genelinde en çok başvuru yapılan ikinci il olarak ödül aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:34
Afyonkarahisar 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yarışmasında Türkiye İkincisi

Afyonkarahisar 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yarışmasında Türkiye İkincisi

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında Türkiye genelinde en çok başvuru yapılan ikinci ilin Afyonkarahisar olduğunu ifade etti.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Kavas, ödülün Yeşilay Genel Merkez, Şube, YEDAM ve REHAB personelleri ile Yeşilay Yönetimi tarafından Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’nde takdim edildiğini belirtti. Yeşilay Genel Merkez tarafından verilen bu ödül, Afyonkarahisar’da yürütülen özverili çalışmalar ve güçlü iş birliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kentteki İş Birliği ve Teşekkür

Kavas, elde edilen başarının eğitim camiası, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin ortak gayreti sayesinde gerçekleştiğini vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

YEŞİLAY AFYONKARAHİSAR ŞUBE BAŞKANI ARİF KAVAS, "SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK" YARIŞMASINDA...

YEŞİLAY AFYONKARAHİSAR ŞUBE BAŞKANI ARİF KAVAS, "SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK" YARIŞMASINDA TÜRKİYE GENELİNDE EN ÇOK BAŞVURU YAPILAN İKİNCİ İLİN AFYONKARAHİSAR OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Otoparklarda Süre ve Ücret Düzenlemesi — 2026 Tarife
2
Kocasinan Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağacı Korumayı Başardı
3
Bozdoğan'da Sis Etkili: Görüş 5-10 Metreye Düştü
4
Çocuklarda Grip Sezonu Başladı: Dr. Serap Ceran Çağrıl'dan Aşı ve Korunma Uyarısı
5
Akşehir'de rahim kaynaklı 40 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı
6
Başkan Çolakbayrakdar: Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yılında 'Geçmişi Hiçbir Şekilde Unutturmayacağız'
7
Ağrı Patnos'ta Ilıman Kış Besicilere Meralarda Otlatma İmkanı Sağladı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi