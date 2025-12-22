Ağrı Patnos'ta Ilıman Kış Besicilere Meralarda Otlatma İmkanı Sağladı

Kar örtüsünün eksikliği üreticilerin yüzünü güldürdü

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bu yıl beklenen yoğun kar yağışının görülmemesi, hayvancılıkla uğraşan besicilere kış aylarında da meralarda hayvan otlatma imkânı sundu. Mevsim normallerinin altında seyreden kış şartları, üreticiler için avantaj haline geldi.

Aşağı Göçmez köyü sakinleri, önceki yıllarda ağır geçen kış koşulları nedeniyle hayvanlarını ahırlarda beslemek zorunda kalırken, bu yıl kar örtüsünün oluşmaması sayesinde daha geniş alanlarda otlatma yapabiliyor.

Bu uygulama, hem hayvanların daha iyi beslenmesini sağladı hem de yem maliyetlerinin azalmasına katkıda bulundu. Besiciler, meralarda devam eden otlatmanın ekonomik ve hayvan sağlığı açısından olumlu etkilerini vurguyor.

