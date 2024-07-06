Aydın Söke'de düğünde yorgun mermi faciası! Pera Bebek hayatını kaybetti, 5 kişi tutuklandı

AYDIN SÖKE'DE DÜĞÜNDE ATEŞ EDİLMESİ SONUCU BEBEK YAŞAMINI KAYBETTİ



Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trajik olayda, bir düğünde ateş edilmesi sonucu 11 aylık bebek Pera Palabıyık yaşamını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olay, ilçede büyük bir üzüntü ve tepki yarattı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden damat D.G, babası M.T.G, düğün davetlileri S.B, Ö.Ç ve M.B, çıkarıldıkları hakimlik tarafından "olası kastla adam öldürme" ve "delilleri karartma" suçlarından tutuklandı. Damadın amcası C.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 1 Temmuz Pazartesi günü Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde meydana geldi. 11 aylık Pera Palabıyık, evinin balkonunda annesiyle oynarken başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan bebek, acilen Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra aynı mahallede düğünü olan damat D.G, amcası C.G, babası M.T.G ve düğünde davetli olan S.B, Ö.Ç ve M.B gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Yapılan incelemelerde, düğünde ateşlenen silahlardan birinden çıkan yorgun merminin, talihsiz Pera bebeğin başına isabet ettiği belirlendi.

