Ayşegül Aldinç, 'Dilber' ile Hümeyra'nın Unutulmaz Şarkılarını Yeniden Yorumladı

Ayşegül Aldinç, 'Yıllar Sonra: Hümeyra' albümünde Hümeyra'nın 'Dilber' eserini yorumladı. Albüm zamansız şarkıları bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:26
Ayşegül Aldinç, 'Dilber' ile Hümeyra'nın Unutulmaz Şarkılarını Yeniden Yorumladı

Ayşegül Aldinç, Hümeyra'nın 'Dilber' Şarkısını Yorumladı

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu Hümeyra‘nın unutulmaz eserleri, çeşitli sanatçıların yorumlarıyla 'Yıllar Sonra: Hümeyra' albümünde hayat buluyor.

Albümün üçüncü teklisi olan 'Dilber', Ayşegül Aldinç tarafından bugün müzikseverlere sunuldu. Eserin sözleri ünlü şair Karacaoğlan‘a, bestesi ise Hümeyra’ya aittir.

Hümeyra'nın Müzik Yolculuğu

1960’larda müzik kariyerine adım atan Hümeyra, eserlerinde Anadolu’nun farklı kültürlerini harmanlayarak Türk müziğinde kendine has bir yer edinmiştir. Zamanın ötesindeki şarkılarıyla tanınan Hümeyra, Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer almaktadır.

Albümde 17 sanatçı Hümeyra'nın şarkılarını yeniden yorumladı. Bu sanatçılar arasında Funda Arar, Jülide Özçelik, Öznur Serçeler, Şirin Soysal-Ali Erenus, Aylin Aslım, Serra Arıtürk, Vega, Güliz Ayla, Aslı Gökyokuş, Maya Perest, Sevda Deniz Karali, Duygu Üstünbaş, Özge Fışkın, İlkay Akkaya, Buse Sinem İren ve Aleyna Tilki de yer alıyor.

Albüm Çıkış Tarihi ve Detayları

Pasaj Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak bu albümün prodüktörlüğünü Süheyl Atay ve Orkun Tunç, proje koordinatörlüğünü ise Naim Dilmener üstleniyor.

Ortaya çıkan bu albüm, Hümeyra’nın yıllar içinde oluşturduğu külliyatı hatırlatırken, birçok heyecan verici ismi bir araya getirerek, müzikseverlere eşsiz bir hatıra sunuyor.

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