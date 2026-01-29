AYTO Üyeleri İstanbul Mobilya Fuarı'nda Yenilikleri İnceledi

AYTO üyeleri İstanbul Mobilya Fuarı'nda yenilikleri inceledi

Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyeleri, İstanbul'da düzenlenen mobilya fuarına katılarak sektörün son yeniliklerini ve üretim teknolojilerini yerinde izledi. Etkinlik, katılımcılara yeni ürünleri görme ve üretim süreçlerini takip etme fırsatı sundu.

Fuar alanı ve katılım

İstanbul Fuar Merkezi ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Mobilya Fuarı, ulusal ve uluslararası markaların yoğun katılımıyla gerçekleşti. AYTO üyeleri, fuar boyunca firmalarla birebir temas kurarak sektörel gelişmeleri yakından takip etti.

İş birlikleri ve sektör fırsatları

Organizasyon, katılımcılara sadece ürün tanıtımı değil aynı zamanda yeni iş birlikleri ve pazar açılımları için de önemli fırsatlar sundu. Üyeler, yenilikçi ürünler ile güncel üretim teknolojilerini inceleyip iş ortaklarıyla doğrudan iletişim kurdu.

AYTO'dan değerlendirme

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, İstanbul Mobilya Fuarı'nın sektör açısından büyük önem taşıdığını belirterek bu tür organizasyonların firmalara yeni pazarlara açılma, ürün çeşitliliğini artırma ve ticari bağlantılarını güçlendirme imkanı sağladığını ifade etti. Ülken, AYTO olarak üyeleri fuarlarla buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

