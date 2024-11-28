Ayvalık Açıklarında 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen bir operasyonda yakalandı.

Sahil Güvenlik'in Harekete Geçişi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçti. TCSG-28 isimli Sahil Güvenlik botu ile bölgeye ulaşan ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan bot içindeki 18 göçmeni ele geçirdi.

İşlemler ve Sonrası

Yakalanan düzensiz göçmenler arasında bir çocuğun da bulunduğu ifade edilirken, göçmenlere yönelik gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.