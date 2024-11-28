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Ayvalık Açıklarında 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 23:14
Ayvalık Açıklarında 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen bir operasyonda yakalandı.

Sahil Güvenlik'in Harekete Geçişi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçti. TCSG-28 isimli Sahil Güvenlik botu ile bölgeye ulaşan ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan bot içindeki 18 göçmeni ele geçirdi.

İşlemler ve Sonrası

Yakalanan düzensiz göçmenler arasında bir çocuğun da bulunduğu ifade edilirken, göçmenlere yönelik gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

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