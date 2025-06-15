Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Adil Dünya Düzeni Vurgusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Adil Dünya Düzeni Üzerine AAçıklamalarda Bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin adil dünya düzeninden yana olduğunu belirterek, "Azerbaycan, sadece bulunduğu Güney Kafkasya bölgesinin değil, tüm Avrasya'nın diyalog ve işbirliği alanına dönüşmesinin savunucusudur" ifadesini kullandı.

Şuşa Beyannamesi'nin Dördüncü Yılı

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla Şuşa şehirinde düzenlenen uluslararası konferansın katılımcılarına bir mesaj gönderdi. Mesajında, oldukça karmaşık jeopolitik gelişmelerin yaşandığını ve çok sayıda tehdidin ortaya çıktığını belirtti.

Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Üzerine Vurgular

Aliyev, ülkelerin siyasi, askerî, ekonomik, kültürel, insani ve ekolojik zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, uluslararası ilişkiler sisteminde yeni güç merkezlerinin oluştuğunu vurguladı. Böyle bir ortamda, devletlerin bağımsızlığının korunmasının ve barış ile istikrarın sağlanmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Azerbaycan, her zaman somut faaliyetleriyle adil bir dünya düzeninden yana olduğunu göstermektedir. Dost ve ortak ülkelerle belirli projeleri hayata geçirerek, bölgesel ve uluslararası güvenliğe önemli katkılar sağlamakta ve işbirliği için elverişli bir zemin oluşturmaktadır" diyen Aliyev, ülkelerin karşılıklı saygı ve güvene dayalı işbirliğinin önemine değindi.

Etkinlikte Üst Düzey Katılımlar

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından düzenlenen "Yeni dünya düzeni: jeopolitik yönler ve küresel zorluklar" konferansına, Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Belarus, Çin, Bulgaristan ve Sırbistan'dan yetkililer katıldı.

Türkiye'den AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da etkinlikte yer aldı. Ayrıca, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nemanja Staroviç ve diğer üst düzey yetkililer de konferansa katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla Şuşa'da düzenlenen uluslararası konferansın katılımcılarına hitaben mesaj gönderdi.