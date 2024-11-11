Azerbaycan'da 111 Bin 111 Fidan Toprakla Buluştu

Azerbaycan'da Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleşti

Azerbaycan, Türkiye'nin öncülüğünde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak her yıl kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 111 bin 111 fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinliğe Yüksek Katılım

Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın girişimleri doğrultusunda fidan dikimi, ülkenin çeşitli bölgelerinde yapıldı. Bakü'ye bağlı Müşfikabad kasabasındaki düzenlenen ağaçlandırma etkinliğine, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Vügar Kerimov, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve birçok vatandaş katıldı.

Türkiye Azerbaycan Kucaklaşması

Etkinlikte yaptığı konuşmada Gizligider, Milli Ağaçlandırma Günü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Türkiye'de başlayıp ardından Azerbaycan ve diğer Türk ülkelere yayıldığın vurguladı. Gizligider, "Bugün dikilen bu fidanlar, Azerbaycan'a, Türkiye'ye ve tüm Türk dünyasına nefes olacaktır. Bu birlikteliğimiz büyük bir berekete vesile olacaktır. Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir; aramızda bir fark yoktur" ifadelerini kullandı.

Fidan Dikim İşlemi

Kerimov, Gizligider, Turganer ve diğer katılımcılar, etkinlikte birlikte fidan dikerken, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülke genelinde toplamda 111 bin 111 fidan toprakla buluşturulmuş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.