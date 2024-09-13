Azerbaycan ve Türkiye, Normalleşme Sürecini Geliştiriyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcisi Serdar Kılıç'ı kabul etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 19:56
Azerbaycan ve Türkiye, Normalleşme Sürecini Geliştiriyor

Azerbaycan ve Türkiye İlişkileri Gelişiyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç'ı kabul etti. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bakan Bayramov'dan Bilgilendirme

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Kılıç'ın Bakü'de bulunarak Bayramov ile bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, mevcut bölgesel durum ve Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci üzerine müzakereler gerçekleştirildi.

Barış Sürecinin Önündeki Engel ve Çözüm Önerileri

Bayramov, özellikle Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine engel olan unsurlara dikkat çekti. Ermenistan Anayasası'ndaki Azerbaycan'a yönelik toprak taleplerinin ve üçüncü ülkelerin Ermenistan'a sağladığı askeri yardımların, bölgesel istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

Uluslararası İşbirlikleri ve Güvenlik Konuları

Görüşmeye, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı. İkili ilişkiler çerçevesindeki işbirlikleri ile diğer bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Bu toplantı, iki ülke için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağ 3), Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağ 3), Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç'ı (sol 2) kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İfadeler Ortaya Çıktı! Annesi Yayınlanmayan o Röportajda Resmen İtiraf Etmiş
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Bingöl'de Yeni Fen Lisesi Açıldı, Eğitim Vurgusu Öne Çıktı
4
Naci Görür Uyarmıştı: Erzincan'ın Refahiye Şiddetli Deprem Meydana Geldi
5
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
6
Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Başladı
7
Sinop'ta Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor