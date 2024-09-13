Azerbaycan ve Türkiye, Normalleşme Sürecini Geliştiriyor

Azerbaycan ve Türkiye İlişkileri Gelişiyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç'ı kabul etti. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bakan Bayramov'dan Bilgilendirme

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Kılıç'ın Bakü'de bulunarak Bayramov ile bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, mevcut bölgesel durum ve Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci üzerine müzakereler gerçekleştirildi.

Barış Sürecinin Önündeki Engel ve Çözüm Önerileri

Bayramov, özellikle Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine engel olan unsurlara dikkat çekti. Ermenistan Anayasası'ndaki Azerbaycan'a yönelik toprak taleplerinin ve üçüncü ülkelerin Ermenistan'a sağladığı askeri yardımların, bölgesel istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

Uluslararası İşbirlikleri ve Güvenlik Konuları

Görüşmeye, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı. İkili ilişkiler çerçevesindeki işbirlikleri ile diğer bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Bu toplantı, iki ülke için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağ 3), Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç'ı (sol 2) kabul etti.